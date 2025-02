Ferie jesienne miałyby przypadać - według postulujących - na przełomie października i listopada. Razem z wolnym w okresie Święta Wszystkich Świętych byłaby to pięciodniowa przerwa. Zdaniem autorów petycji, taka zmiana byłaby korzystna dla nauczycieli, którzy - jak wskazują badania - są wyczerpani emocjonalnie i fizycznie. Potrzebują coraz więcej czasu, by odpocząć.

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie potwierdza, ale też nie zaprzecza, że ferie jesienne zostaną wprowadzone. Najprawdopodobniej może być to efekt reorganizacji roku szkolnego, nad którą zastanawia się ministerstwo. Choć koncepcja ta ma wielu zwolenników, wyniki ankiety, którą przeprowadziłam na fb Edukapol Szkolenia pokazują, że większość nauczycieli podchodzi do wszelkich zmian w edukacji sceptycznie- mówi Karolina Pol, dyrektorka Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli EduKaPol Szkolenia.

Jesienne ferie? Sondaż wśród nauczycieli

W internetowej ankiecie, na pytanie: "Jesteście za wprowadzeniem ferii jesiennych?” oddano do tej pory ok. 800 głosów. Tylko 30 proc. nauczycieli jest za tym pomysłem, 66 proc. opowiada się przeciwko, a 4 proc. nie ma zdania. Dlaczego nauczyciele są sceptyczni wobec ferii jesiennych? W komentarzach w mediach społecznościowych piszą o swoich obawach. "Pytanie jeszcze, jakim kosztem. Wydłużenie roku szkolnego, skrócenie ferii zimowych czy jako dodatkowe dni wolne?" – zwraca uwagę jedna z osób komentujących.

Ich zdaniem, wprowadzenie dodatkowej przerwy oznaczać będzie nie tylko reorganizację kalendarza, ale również dodatkowe obowiązki administracyjne. Będą musieli trzy razy wystawiać oceny na semestr, a nie dwa - jak obecnie. "Klasyfikacja 3 razy w roku = jeszcze więcej papierów i sprawozdań…" - zauważa jeden z nauczycieli. Inni natomiast twierdzą, że kalendarz roku szkolnego już teraz jest pełen wolnych dni. "Żadnych ferii jesiennych. Po drodze jest Dzień Edukacji Narodowej, Wszystkich Świętych i jeszcze Narodowe Święto Niepodległości. Potem święta Bożego Narodzenia."

Trzy semestry z większą ilością wolnego, funkcjonują np. w Holandii i Danii. Tam rok szkolny zaczyna się wcześniej, a okresy nauki są przeplatane krótszymi, ale regularnymi przerwami.

Dodatkowe ferie? Stanowisko MEN

Co na te zmiany MEN? Jak podaje portal samorządowy resort nie wypowiedział się w tej sprawie jednoznacznie. Niemniej kierownictwo resortu zapewnia, że sprawę przeanalizuje. Na pewno nad organizacją roku szkolnego trzeba się zastanowić. Do MEN trafia w tej sprawie wiele postulatów, jest to jedna z sześciu–siedmiu najczęściej zgłaszanych przez rodziców spraw – powiedziała wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz w rozmowie z "Rzeczpospolitą". Według nie to byłaby możliwość odpoczynku także dla uczniów, którzy są przeciążeni nauką.