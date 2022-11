Reklama

Lider PO Donald Tusk skrytykował podręcznik do przedmiotu historia i teraźniejszość autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego na spotkaniu z mieszkańcami Jaktorowa w sierpniu 2022 r. Czarnek wymyślił taki podręcznik, który ma uczyć nasze dzieci historii i teraźniejszości. Tam jest wiele różnych bardzo dziwnych, czasami strasznych tez. Ja dzisiaj odkryłem taki maluteńki rozdział o dzieciach in vitro. W tym podręczniku Czarnek i jego współpracownicy zamieścili takie słowa, że dzieci z in vitro, to jest hodowla ludzi. Kto będzie kochał takie dzieci? - mówił lider PO.

Czarnek wzywał Tuska do opublikowania sprostowania

W odpowiedzi minister edukacji i nauki wezwał przewodniczącego PO do opublikowania na profilu Platformy Obywatelskiej na Twitterze sprostowania oraz wpłaty 100 tys. zł na dowolną Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP. Termin realizacji wezwania określił na 3 dni od otrzymania niniejszego dokumentu. W przypadku niezrealizowania niniejszego wezwania, skieruję sprawę do Sądu - podał.

"W podręczniku nie ma mowy o in vitro"

Nawet nie przeczytałem podręcznika w całości ani tego z Białego Kruka, ani ze WSiP — od tego są eksperci. Tymczasem Donald Tusk twierdzi, że miałbym coś tam wpisać. To niebywałe kłamstwo, które później podchwyciły media opozycyjne. W podręczniku nie ma też mowy o żadnym in vitro. Tusk instrumentalnie wykorzystał do brudnej gry politycznej dzieci poczęte z in vitro. To chamstwo i skandal" - mówił Czarnek Onetowi.

Jak podał portal, zostały złożone dwa pozwy. "W sprawie przeciwko Donaldowi Tuskowi zgłosiliśmy się do Prokuratorii Generalnej RP. Jeśli chodzi o drugi pozew dotyczący wykorzystywania przez Platformę Obywatelską kłamliwego cytatu, to jako MEiN złożyliśmy pozew w trybie prasowym przeciwko "Super Expressowi". Sprawy idą swoim torem" - dodał. Wyjaśnił, że w przypadku "Super Ekspresu" chodzi o sprostowanie przypisanych Czarnkowi "nieprawdziwych słów, które są teraz w sposób bezczelny wykorzystywane przez polityków Platformy Obywatelskiej".

Chodzi o publikację "Super Expressu", w której napisano, że minister edukacji zachęca, aby w wakacje jeść mniej i taniej. Ja tego nie mówiłem do Polaków, tylko mówiłem o sobie – tłumaczył 14 lipca w Polskim Radiu minister edukacji. "Dziennikarz "SE" pytał mnie, jak będę spędzał wakacje. Powiedziałem, że z uwagi na drożyznę, z uwagi na ceny, będę starał się oszczędniej na wakacjach postępować, dlatego nie jeżdżę do hoteli, jeżdżę do znajomych, będę pichcił sam z żoną" – wyjaśnił.

Budka: Czarnek przegra proces

Szef MEiN Przemysław Czarnek przegra proces, który wytoczył Donaldowi Tuskowi w związku z jego słowami dotyczącymi fragmentu podręcznika do HiT - ocenia szef klubu KO Borys Budka. Jego zdaniem minister tchórzy i nie chce wziąć odpowiedzialności za treść tego podręcznika.

Borys Budka pytany o tę sprawę w Polsat News powiedział, że Czarnek "jak zawsze tchórzy i nie chce wziąć odpowiedzialności za treść tego podręcznika". Za tego gniota, który został sfinansowany z pieniędzy polskich podatników - i Czarnek przegra ten proces - powiedział Budka.

Autorka: Iwona Żurek