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Bardzo trudny quiz z wiedzy ogólnej. Już drugie pytanie to problem. 10/10 daje tytuł mistrza

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:28
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Wysil umysł i rozwiąż quiz z wiedzy ogólnej. 12/12 daje tytuł mistrza
Bardzo trudny quiz z wiedzy ogólnej. Już drugie pytanie to problem/Shutterstock
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizwiedza ogólna
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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