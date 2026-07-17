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Szalenie trudny QUIZ geograficzny o Polsce. 12/12 jest niemal niemożliwe do osiągnięcia

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
58 minut temu
[aktualizacja 58 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w
QUIZ, GEOGRAFIA, EUROPA, ŚWIAT, POLSKA
Szalenie trudny QUIZ geograficzny o Polsce. 9/12 to rekord/Shutterstock
Czy znasz Polskę na tyle, żeby poradzić sobie z tym wyzwaniem? Przygotowaliśmy 12 pytań, które sprawdzą Twoją wiedzę o geografii naszego kraju. Nie spodziewaj się łatwych pytań. Tylko najlepsi przejdą ten test.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskageografiaquiz
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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