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Bardzo trudny QUIZ matematyczny. Mało kto zdobędzie 11/11

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
53 minut temu
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Bardzo trudny QUIZ matematyczny. Mało kto zdobędzie 11/11
Bardzo trudny QUIZ matematyczny. Mało kto zdobędzie 11/11/Shutterstock
Czy matematyka to Twoja mocna strona? Lubisz szybkie obliczenia i potrafisz bez wahania podać wynik, nawet gdy działania wydają się skomplikowane? Ten quiz sprawdzi Twoje umiejętności. Tylko prawdziwi geniusze zdobędą 11/11.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: matematykaquiz
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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