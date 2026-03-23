Jak poinformowano w komunikacie NFOŚiGW Europejski Bank Inwestycyjny zaakceptował finansowanie pięciu nowych programów w ramach Funduszu Modernizacyjnego na łączną kwotę 5,5 mld zł. Największa część środków, bo aż 3,5 mld zł zostanie przeznaczona na modernizację energetyczną budynków, z czego 2 mld. zł będzie można wykorzystać na obiekty edukacyjne. 1 mld zł przeznaczono na budynki szpitalne, a 500 mln zł na budynki wielorodzinne na terenach wiejskich.

Programy modernizacyjne budynków

„Fundusze skierowane będą także na magazyny ciepła służące zwiększeniu elastyczności i efektywności systemów ciepłowniczych oraz na przydomowe magazyny energii. To programy, które przyniosą korzyści mieszkańcom i realne efekty środowiskowe” – podkreśliła, cytowana w komunikacie prezes zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Reklama

Jak podkreślono, dzięki inwestycjom termomodernizacyjnym budynki będą zużywać mniej energii, co przełoży się na niższe koszty ogrzewania, lepszy komfort cieplny i poprawę jakości powietrza.

Reklama

Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego i placówki publiczne

„W przypadku szkół i szpitali beneficjentami będą jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty prowadzące placówki publiczne. Dofinansowanie obejmie kompleksową modernizację budynków od ocieplenia, przez modernizację instalacji, po wykorzystanie odnawialnych źródeł energii” – podkreślono w komunikacie.

W szkołach inwestycje będą mogły obejmować także rozwiązania poprawiające jakość powietrza w salach oraz rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury. Program zakłada co najmniej 30 proc. redukcji zużycia energii pierwotnej i 25 proc. energii końcowej.

Wsparcie dla mieszkańców terenów wiejskich

„Szczególne wsparcie trafi do mieszkańców terenów wiejskich. Program pozwoli na modernizację budynków wielorodzinnych, w tym wymianę źródeł ciepła i montaż instalacji OZE. Środki zostaną przekazane, za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, do jednostek samorządu terytorialnego, które będą wspierać inwestycje realizowane przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe na terenach wiejskich” – wskazano.

W przypadku wsparcia dla mieszkańców terenów wiejskich dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

„To realna pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym i szansa na poprawę jakości powietrza w mniejszych miejscowościach” – podkreślono.

Programy magazynowania energii i ciepła

Kolejne dwa programy będą miały budżety w wysokości 1 mld zł każdy i obejmą magazyny energii oraz systemy ciepłownicze.

Program dofinansowujący magazyny energii będzie skierowany bezpośrednio do prosumentów i obejmie dofinansowanie przydomowych magazynów energii oraz magazynów ciepła.

Program dotyczący magazynów ciepła w systemach ciepłowniczych jest skierowany do przedsiębiorców, którzy wytwarzają lub dystrybuują ciepło w ramach publicznej sieci ciepłowniczej.

„Dzięki nim możliwe będzie lepsze zarządzanie energią i zwiększenie stabilności dostaw ciepła” – podkreślono. „Planowane jest powstanie około 30 instalacji magazynowania ciepła o łącznej pojemności 15 000 MWh” – dodano.

Środki na finansowanie zadań pochodzą ze sprzedaży europejskich uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

Źródło: samorzad.pap.pl