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Jesteś dobry z ortografii? 10/15 tylko dla mistrza, a 15/15 dla omnibusa

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 19:24
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Jesteś dobry z ortografii? 10/15 tylko dla mistrza, a 15/15 dla omnibusa/Shutterstock
Myślisz, że ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? A może wciąż wahasz się przy „ó” i „u” albo „rz” i „ż”? Sprawdź swoją wiedzę w krótkim quizie. 15 pytań, trzy odpowiedzi - tylko jedna poprawna.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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