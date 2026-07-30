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Sprawdź swoją wiedzę! trudny quiz ze stolic mikropaństw Europy i terytoriów zależnych. 7/10 dla olimpijczyka

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
26 minut temu
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Bardzo trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 6/12 to dla wielu szczyt możliwości/Shutterstock
To wersja dla prawdziwych pasjonatów geografii. Pytania dotyczą mikropaństw, terytoriów zależnych oraz mniej oczywistych faktów. 7/10 to bardzo mocny wynik.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquiz
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