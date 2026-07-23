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Quiz ortograficzny, przez który przejdą tylko nieliczni. 13/20 punktów tylko dla mistrzów ortografii

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
dzisiaj, 09:05
Quiz o gwiazdach z czasów PRL. Dopasuj aktorów i aktorki do filmów oraz seriali. 8/10 możliwe tylko dla pokolenia "Y" i "X"
Quiz ortograficzny, przez który przejdą tylko nieliczni. 13/20 punktów tylko dla mistrzów ortografii/Shutterstock
Myślisz, że polska ortografia nie ma przed Tobą tajemnic? Ten quiz szybko to zweryfikuje. Przygotowaliśmy 20 pytań, które sprawdzą nie tylko szkolną wiedzę, ale też językowy instynkt. Część z nich regularnie myli nawet osoby, które są przekonane, że zawsze piszą poprawnie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quiz
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