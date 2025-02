Świątek już zapisała się w historii polskiego tenisa

O Idze Świątek głośno zrobiło się w 2020 roku. Wtedy po raz pierwszy wygrała French Open. To był pierwszy wielkoszlemowy tytuł w historii polskiego tenisa. Wcześniej nie udało się to nawet Agnieszce Radwańskiej. Łącznie 23-letnia zawodniczka w swoim dorobku ma już pięć wygranych turniejów Wielkiego Szlema. Obecnie jest drugą rakietą świata, ale w swojej karierze była już przez wiele tygodni na szczycie rankingu WTA.

Świątek postawiła na sport, ale nie zaniedbała edukacji

Za sukcesami na korcie stoi ciężka praca. Świątek od najmłodszych lat postawiła na sport. Treningi, mecze, turnieje i ciągłe wyjazdy to chleb powszedni czołowych tenisistek. Polka musiała sporo poświęcić, by wspiąć się na szczyt.

Świątek mimo licznych obowiązków związanych ze swoją karierą sportową nie zaniedbała edukacji. Tenisistka w 2020 roku zdała maturę. Wiceliderka światowego rankingu na egzaminie dojrzałości uzyskała bardzo dobre wyniki. Z języka polskiego podstawowego miała 83%, a z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym maksymalną liczbę punktów.

Takie szkoły ukończyła Świątek

Świątek również rozszerzała te przedmioty. Z przedmiotu ścisłego zdobyła 66%, a z języka angielskiego - 96%. O tym, że polska gwiazda tenisa bez problemów komunikuje się w języku angielskim możemy się przekonać przy okazji jej zagranicznych występów. Płynnie odpowiada na pytania dziennikarzy.

Świątek kształciła się do tej pory w trzech placówkach. Tenisistka chodziła do Szkoły Podstawowej nr 339 im. Raoula Wallenberga w Warszawie. Znajdowało się tam również gimnazjum, do którego również uczęszczała. Maturę zdała dzięki nauce w niepublicznym Autorskim Liceum Ogólnokształcącym nr 42 w Warszawie. Póki co, 23-latka nie rozpoczęła studiów. Na razie swoją edukację zakończyła na zdobyciu średniego wykształcenia.