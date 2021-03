Jak mówi Wieczorek, najbardziej żmudnym elementem projektu były prace nad oprogramowaniem, co pochłonęło około dwóch lat. To jednak w software’owej części wynalazku kryją się największe perspektywy, jeśli chodzi o nowe funkcjonalności. – Jeśli połączyć oprogramowanie wózka z aplikacją na telefonie, to nie byłoby problemem stworzenie funkcji przywoływania wózka do użytkownika – zapewnia Wieczorek. To już poziom elektrycznej Tesli, którą kierowca może przywołać do siebie na parkingu.