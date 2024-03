Ministerstwo Edukacji Narodowej oficjalnie potwierdziło, że 19 lutego zakończyły się prekonsultacje dot. zmian podstawy programowej kształcenia ogólnego. Resort dodał, że za pomocą specjalnego formularza przesłano dokładnie 50 262 sugestie.

Odbywały się także spotkania online. Około 300 uczestników podzieliło się również swoimi uwagami. MEN ujawniło, że najwięcej sugestii dotyczyło następujących przedmiotów:

Historia (31 411).

Język Polski (11 092).

Historia i Teraźniejszość (2 820).

Biologia (1 590).

Zmiany podstawy programowej. Z tych przedmiotów najwięcej uwag

Ministerstwo Edukacji Narodowej dodało, że uwagi nauczycieli dot. zmian w podstawie programowej trafiły do ekspertów. Ci będą je analizować, aby przygotować końcową propozycję projektów nowych podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów. Do resortu trafią one na początku marca.

Następnie Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotuje projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia w sprawy podstawy programowej. W połowie kwietnia trafią one natomiast do konsultacji publicznych, opiniowana i uzgodnień międzyresortowych.

Zmiany podstawy programowej. ZNP zabrał głos

Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka prasowa Związku Nauczycielstwa Polskiego w rozmowie z portalem Dziennik.pl potwierdza, że ZNP dołączy do rozmów, gdy Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi projekt rozporządzenia dot. zmian w podstawie programowej.

Prekonsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, którzy bardzo chętnie czytali i rozmawiali o wstępnych propozycjach - wskazuje rozmówczyni Dziennik.pl.

Magdalena Kaszulanis podkreśla, że rozmowy o zmianie podstaw programowych trwają już od kilku lat. Taką propozycję przedstawiają też rodzice uczniów - dodaje.

Chcą zmian w szkole. Nauczyciele wysłali uwagi do MEN

Nauczyciele czekali na te prekonsultacje i wciąż podkreślają, że podstawy programowe trzeba zmodyfikować - wskazuje rozmówczyni Dziennik.pl.

Rzeczniczka ZNP mówi, że środowisko oświaty ma świadomość, że propozycję zmian pojawiły się bardzo szybko, ale należy pamiętać, że kompleksowa praca nad nową postawą programową jest liczona nie w tygodniach, ale w miesiącach, a nawet latach.