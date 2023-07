Reklama

Od 14 do 20 lipca ósmoklasiści otrzymują wyniki pierwszej tury rekrutacji do szkół średnich. Wyniki będzie można sprawdzić:

w szkole, do której się aplikowało

online przez system rekrutacji

online przez aplikację mobilną eLo!

Wyniki rekrutacji do szkół średnich: Jakie dokumenty trzeba donieść?

Po zapoznaniu się z wynikami uczniowie, którzy zakwalifikowali się do przyjęcia powinni potwierdzić swoją chęć nauki w szkole poprzez dostarczenie oryginalnego świadectwa ukończenia szkoły i wyników egzaminu. Pod koniec lipca i na początku sierpnia zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły. Jeśli uczeń nie znalazł się na liście do wymarzonej szkoły albo chciałby zmienić szkołę na inną, może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej.

Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

Ważne terminy składania wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej mogą być różne w zależności od województwa. Dokładnie można sprawdzić je na stronie kuratorium, w szkole albo w systemie elektronicznego naboru.

W większości szkół rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się po 26 lipca. Do tego dnia szkoły opublikują listy przyjętych kandydatów. MEiN informuje, że postępowanie uzupełniające przeprowadzone będzie na warunkach i zasadach określonych dla postępowania rekrutacyjnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rekrutacja uzupełniająca: Jak złożyć wniosek?

Składanie wniosków podczas rekrutacji uzupełniającej odbywa się na takich samych zasadach jak podczas rekrutacji głównej – elektronicznie przez system naboru albo tradycyjnie na druku wniosku przygotowanym przez szkołę.

Kto może wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej?

Kto będzie mógł skorzystać z rekrutacji uzupełniającej? Będą mogły zrobić to:

osoby, które nie dostały się do wybranych szkół

osoby, które nie złożyły wniosków w terminie,

osoby, których wnioski zostały odrzucone przez np. braki formalne, brak uzupełnienia wniosku,

osoby, które nie dostały się do wskazanych we wniosku szkół,

osoby, które zmieniły zdanie i chciałyby jednak wybrać inną szkołę.

Rekrutacja uzupełniająca: Wniosek w trzy dni

Terminy na złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej są krótsze niż w rekrutacji w pierwszej turze. Uczeń ma około 3 dni na złożenie wniosku. Rekrutacja uzupełniająca będzie przeprowadzona do wszystkich szkół, w których będą wolne miejsca nieobsadzone w ramach postępowania rekrutacyjnego. Mogą wziąć w niej udział wszyscy kandydaci bez względu na to, do jakich szkół aplikowali w ramach zakończonej rekrutacji w tym kandydaci, którzy potwierdzili wolę przyjęcia do szkoły.

W połowie sierpnia szkoły średnie opublikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w ramach rekrutacji uzupełniającej. W ciągu kolejnych kilku dni uczniowie będą musieli potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostali zakwalifikowani.