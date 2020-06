W liceum artystycznym, w mieście będącym epicentrum włoskiej epidemii, klasy już są przygotowane na ponowne otwarcie szkół we wrześniu.

Jesteśmy gotowi na egzaminy i na powrót do szkoły we wrześniu - powiedział w piątek dyrektor liceum Cesare Botti.

Także inne placówki w Bergamo przygotowują się wprowadzając zalecane zasady dystansowania społecznego.

Propozycję przegród z pleksiglasu minister Azzolina przedstawiła w czwartek podczas wideokonferencji z przedstawicielami placówek edukacyjnych. Jak podkreśliła, celem przygotowywanych kroków bezpieczeństwa sanitarnego jest to, aby uczniowie wrócili we wrześniu do szkół.