10. kluczowych dat. 100 proc. robią nieliczni. Większość odpada już na 3. pytaniu. Historia Polski
43 minut temu
10. kluczowych dat w historii Polski. 100 proc. robią tylko znawcy. Większość odpada już na 3. pytaniu/Shutterstock
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Źródło dziennik.pl
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