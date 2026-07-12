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Wielki quiz: historia świata. Znasz odpowiedzi? Na 13. pytaniu większość odpada

Anna KotAnna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
dzisiaj, 11:35
quiz
Wielki quiz: historia świata. Znasz odpowiedzi? Na 13. pytaniu większość odpada/Shutterstock
Myślisz, że znasz historię świata? Pierwsze pytania to tylko rozgrzewka, ale na 13. pytaniu polegnie niemal każdy. Ten quiz zaczyna się niewinnie, lecz finał to prawdziwe starcie z faktami, gdzie polegają nawet najlepsi. Tylko nieliczni zdobywają komplet punktów. Sprawdź, czy Twoja wiedza wytrzyma tę próbę.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaświatquiz
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