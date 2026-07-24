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89 proc. nie umie zrobić 15/15. 7 pytanie jest trudne? Polskie seriale. PRL i lata 90

Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 09:22
89 proc. nie umie zrobić 15/15. 7 pytanie jest trudne? Polskie seriale. PRL i lata 90
89 proc. nie umie zrobić 15/15. 7 pytanie jest trudne? Polskie seriale. PRL i lata 90/ShutterStock
W PRL-u i w latach 90. powstało wiele produkcji, które na stałe wpisały się w historię polskiej telewizji. Sprawdź, jak dobrze pamiętasz ich bohaterów, fabuły i aktorów. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaserialequizquizy z wiedzy ogólnej
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