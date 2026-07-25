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90 proc. absolwentów szkół nie robi 12/12. Większość odpada już na 5 pytaniu. QUIZ z wiedzy ogólnej

Lena RatajczykRedaktorka Dziennik.pl
dzisiaj, 10:16
90 proc. absolwentów szkół nie robi 12/12. Już na 5 pytaniu większość odpada. QUIZ z wiedzy ogólnej
90 proc. absolwentów szkół nie robi 12/12. Większość odpada już na 5 pytaniu. QUIZ z wiedzy ogólnej/Shutterstock
W tym QUIZIE sprawdzisz swoją wiedzę z różnych dziedzin – od geografii i historii po nauki ścisłe i literaturę. Pytania są na poziomie szkoły podstawowej, więc... POWODZENIA!
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskaszkołaszkoła podstawowaquiz
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