93 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd
dzisiaj, 05:02
90 proc. Polaków oblewa ten test z historii Polski już na 3 pytaniu. Mniej niż 6/9 to wstyd/Shutterstock
Potrafisz odpowiedzieć na pytania dotyczące historii Polski? Spróbuj i sprawdź, ile pamiętasz ze szkoły. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
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