89 proc. dorosłych nie zdobywa 100 proc. punktów. Od 4. pytania zaczynają się schody. Test z geografii świata
dzisiaj, 12:14
89 proc. dorosłych nie zdobywa 100 proc. punktów. Od 4. pytania zaczynają się schody. Test z geografii świata/ShutterStock
Jesteś mistrzem geografii? Sprawdź swoją wiedzę o świecie i przekonaj się, czy pamiętasz wszystkie lekcje z podstawówki. Powodzenia!
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Źródło dziennik.pl
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