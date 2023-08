Język polski, biologia, geografia, historia... Co prawda naukę tych przedmiotów mamy już za sobą. Jednak jeśli chcesz sprawdzić, ile pamiętasz z czasów szkolnych, to ten krótki quiz Ci na to pozwoli.

0/10 Gdzie głównie żyją pingwiny? Na Antarktydzie Na Grenlandii Na Alasce 0/10 Jakie góry odgradzają Europę od Azji? Góry Kaskadowe Góry Ural Himalaje 0/10 Najwięcej znanego w Polsce bursztynu możemy znaleźć: Nad Morzem Martwym Nad Morzem Bałtyckim Nad Oceanem Spokojnym 0/10 Daniel to: Gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych Gatunek ssaka z rodziny żyrafowatych Gatunek ssaka z rodziny psowatych 0/10 Wojny punickie to nazwa konfliktów zbrojnych między: Grecją a Rzymem Grecją a Kartaginą Rzymem a Kartaginą 0/10 Polska weszła do Unii Europejskiej w roku: 2002 2004 2006 0/10 Amazonia to: Rzeka w Ameryce Południowej Region geograficzny w Ameryce Południowej Państwo w Ameryce Środkowej 0/10 Ile par ”nóg” mają pająki? 3 4 5 0/10 Ile przypadków występuje w gramatyce języka polskiego? 5 6 7 0/10 Manga to sztuka tworzenia grafiki układającej się w historie, która pochodzi z: Malezji Chin Japonii Twój wynik