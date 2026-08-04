To Jurata, Stegna, Ustka, a może Kołobrzeg? 10/10 tylko dla stałych bywalców nadmorskich kurortów

Molo w Sopocie / Shutterstock

Kochasz wakacje nad Bałtykiem, nawet jeśli oznacza to dwa tygodnie w sztormiaku, bo woda zimna, a wiatr plącze włosy? Sprawdźmy, czy potrafisz rozpoznać popularne polskie kurorty.

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