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Przyjemny quiz z chemii. 15/15 tylko dla orłów

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
49 minut temu
Quiz z chemii
Quiz z chemii/Shutterstock
Ten quiz z chemii jest przyjemny, choć niełatwy. Dotyczy zagadnień na poziomie szkoły średniej, ale w końcu dla wielu z nas minęło już od tamtej pory sporo czasu. Nadarza się zatem doskonała okazja do przeprowadzenia eksperymentu na... własnej wiedzy! Ile jeszcze pamiętasz z liceum? Sprawdź się.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quiz
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