Przyjemny quiz z chemii. 15/15 tylko dla orłów

Quiz z chemii / Shutterstock

Ten quiz z chemii jest przyjemny, choć niełatwy. Dotyczy zagadnień na poziomie szkoły średniej, ale w końcu dla wielu z nas minęło już od tamtej pory sporo czasu. Nadarza się zatem doskonała okazja do przeprowadzenia eksperymentu na... własnej wiedzy! Ile jeszcze pamiętasz z liceum? Sprawdź się.

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