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QUIZ. Pytania z teleturnieju "1 z 10". O to pytał Tadeusz Sznuk. Komplet punktów tylko dla najlepszych

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:13
1 z 10
QUIZ. Pytania z teleturnieju "1 z 10". O to pytał Tadeusz Sznuk. Komplet punktów tylko dla najlepszych/PAP Archiwalny
Teleturniej "1 z 10" jest jednym z najpopularniejszych w polskiej telewizji. W tym quizie zadajemy pytania, które Tadeusz Sznuk zadał uczestnikom w ostatnich odcinkach. Komplet punktów otrzymają tylko najlepsi.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizquizy z wiedzy ogólnej
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