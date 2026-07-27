Trudny QUIZ z literatury. My podajemy tytuł, ty dopasuj bohaterów. 15/15 tylko dla oczytanych

Trudny QUIZ z literatury. My podajemy tytuł, ty dopasuj bohaterów. 15/15 tylko dla oczytanych / Shutterstock

Ten quiz to gratka dla tych, którzy uwielbiają czytać, ale też mają całkiem dobrą pamięć. Waszym zadaniem jest dopasowanie bohatera do książki. Obiecujemy, że łatwo nie będzie a niektóre pytania to naprawdę niezła zagwozdka.

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