"Bogumił, Bogumił...". QUIZ o serialu "Noce i dnie". Pamiętasz tę kultową produkcję PRL? 6/10 to minimum

"Bogumił, Bogumił...". QUIZ o serialu "Noce i dnie". Pamiętasz tę kultową produkcję PRL? 6/10 to minimum / TVP

Serial "Noce i dnie" do dziś uchodzi za kultową produkcję czasów PRL. Wyreżyserował go Jerzy Antczak a główne role zagrali znani i uznani aktorzy. Jak dobrze pamiętacie tę produkcję? Sprawdźcie swoją wiedzę w naszym quizie.

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