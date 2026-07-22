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Quiz ortograficzny. Każdy z wynikiem 9/9 trafia do grona mistrzów

Justyna Topolska
dzisiaj, 10:26
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Quiz ortograficzny. Każdy z wynikiem 9/9 trafia do grona mistrzów/Shutterstock
Sprawdź swój poziom znajomości ortografii w bardzo trudnym quizie z krakowskiego dyktanda. Zdobycie kompletu punktów świadczy o bardzo wysokich umiejętnościach. Dasz radę? Autorką dyktanda jest prof. dr hab. Mirosława Mycawka z UJ
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quizquiz ortograficzny
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