QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Z pytaniem nr 5 uczestnicy ledwo sobie poradzili
dzisiaj, 17:18
QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Odpowiesz na wszystkie?/AKPA
"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. W tym quizie zadajemy pytania z jednego z odcinków "Familiady". Niektóre były dla uczestników niezłą zagwozdką.
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Źródło dziennik.pl
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