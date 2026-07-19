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QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Z pytaniem nr 5 uczestnicy ledwo sobie poradzili

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 17:18
Familiada
QUIZ. Pytania z teleturnieju "Familiada". Odpowiesz na wszystkie?/AKPA
"Familiada" to jeden z najpopularniejszych i najstarszych teleturniejów. W tym quizie zadajemy pytania z jednego z odcinków "Familiady". Niektóre były dla uczestników niezłą zagwozdką.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: familiadaquizquizy z wiedzy ogólnej
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