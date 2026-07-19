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Nieco trudny QUIZ z logiki. Dedukcja i spryt mile widziane. 65 proc. to minimum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:24
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Nieco trudny QUIZ z logiki. Dedukcja i spryt mile widziane. 65 proc. to minimum/Shutterstock
Quizy z logiki są tymi, które bywają trudne, ale sprawiają sporo satysfakcji, gdy uda się je rozwiązać. W tym trzeba wykazać się sprytem i pobudzić swoje szare komórki. Nie będzie aż tak trudno. Spróbujcie rozwiązać wszystkie zagadki.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizLogikaquiz z wiedzy ogólnej
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