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Trudny QUIZ z geografii. Podajemy trzy miasta, zgadnij państwo. "Himalaje" zaczną się od pytania nr 3

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:33
geografia
Trudny QUIZ z geografii. Podajemy trzy miasta, zgadnij państwo. "Himalaje" zaczną się od pytania nr 3/Shutterstock
Ten quiz to jeden z tych, który internauci lubią najbardziej. Chodzi w nim o to, by po trzech podanych wyrazach a dokładnie nazwach miast zgadnąć, o jakie państwo pytamy. Niektóre zagadki to bułka z masłem, ale niektóre są wyzwaniem. Tych drugi chyba będzie więcej. Pod górkę zacznie robić się na pytaniu nr 3. Dacie radę?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquizy z wiedzy ogólnejquiz z geografii
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