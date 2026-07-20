Pokolenie AI przegra, a dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu

Pokolenie AI polegnie. Dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu / NAC

Ten quiz PRL jest pełen wspomnień. Wystarczy jedno pytanie, by przypomnieć sobie szkolne lata, wakacje, kioski Ruchu czy kultowe przedmioty. Dzieci PRL z pewnością uśmiechną się nie raz, a młodsze pokolenie przekona się, jak wyglądała codzienność bez smartfonów i sztucznej inteligencji.

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