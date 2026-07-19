Dziennik Gazeta Prawana logo

Pokolenie AI polegnie, a dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 07:42
Pokolenie AI polegnie. Dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu
Pokolenie AI polegnie. Dzieci PRL uśmiechną się już przy pierwszym pytaniu tego quizu/NAC
Ten quiz PRL jest pełen wspomnień. Wystarczy jedno pytanie, by przypomnieć sobie szkolne lata, wakacje, kioski Ruchu czy kultowe przedmioty. Dzieci PRL z pewnością uśmiechną się nie raz, a młodsze pokolenie przekona się, jak wyglądała codzienność bez smartfonów i sztucznej inteligencji.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquiz prlczasy prlquiz o prl
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj