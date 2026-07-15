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QUIZ filmowy. "Miś" czy "Rejs"? Z której kultowej komedii PRL pochodzi ten cytat? Uważaj na dwa ostatnie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:18
mural na granicy Woli i Śródmieścia
QUIZ filmowy. "Miś" czy "Rejs"? Z której kultowej komedii PRL pochodzi ten cytat? Uważaj na dwa ostatnie/PAP
W tym quizie sprawdzimy czy pamiętacie cytaty z kultowych komedii czasów PRL. W którym filmie padł ten cytat? W "Misiu" Stanisława Barei a może w "Rejsie" Marka Piwowskiego? Uważajcie na dwa ostatnie cytaty, bo łatwo nie będzie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLpolski serialserialStanisław Bareja
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