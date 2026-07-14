Nieco geografii i kultury, ciut nauki i literatury. Odpowiesz na dwa pytania z chemii? 65 proc. prawie dla każdego

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W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania z nauki, kultury a także geografii. Zadajemy też dwa pytania z chemii. Odpowiesz na nie bezbłędnie? Sprawdźmy.

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