Bardzo trudny quiz z geografii Europy. Jeśli zdobędziesz więcej niż 6/11, jesteś mistrzem
18 minut temu
Bardzo trudny quiz z geografii Europy. Jeśli zdobędziesz więcej niż 6/11, jesteś mistrzem/shutterstock
Jak dobrze znasz geografię Europy? Przed Tobą 20 wymagających pytań, które sprawdzą wiedzę o państwach, rzekach, górach, wyspach i wulkanach. Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest poprawna. W tym trudnym quizie uzyskanie połowy punktów jest już sukcesem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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