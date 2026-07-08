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Bardzo trudny quiz z geografii Europy. Jeśli zdobędziesz więcej niż 6/11, jesteś mistrzem

Leopold RyśRedaktor
18 minut temu
Bardzo trudny quiz z geografii Europy. Jeśli zdobędziesz więcej niż 6/11, jesteś mistrzem
Bardzo trudny quiz z geografii Europy. Jeśli zdobędziesz więcej niż 6/11, jesteś mistrzem/shutterstock
Jak dobrze znasz geografię Europy? Przed Tobą 20 wymagających pytań, które sprawdzą wiedzę o państwach, rzekach, górach, wyspach i wulkanach. Tylko jedna odpowiedź w każdym pytaniu jest poprawna. W tym trudnym quizie uzyskanie połowy punktów jest już sukcesem.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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