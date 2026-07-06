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QUIZ z wiedzy ogólnej nie dla mięczaków. 90 proc. myli się już na 3. pytaniu. Będzie choć 8/12?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
8 minut temu
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QUIZ z wiedzy ogólnej nie dla mięczaków. 90 proc. myli się już na 3. pytaniu. Będzie choć 8/12?/Shutterstock
Ten quiz jest szybki, ale niezbyt łatwy. Zadajemy w nim nieco trudne pytania z różnych dziedzin nauki. Sprawdź, czy uda Ci się zdobyć komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaquizwiedza ogólnaquizy z wiedzy ogólnej
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