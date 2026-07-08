Trudny QUIZ o PRL. Trzeba było to przeżyć, żeby pamiętać! Młodzi wymiękną

QUIZ: wesele w PRL / Shutterstock

Wesela w PRL wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Nie było sal bankietowych, fotobudek ani atrakcji znanych ze współczesnych przyjęć. Za to były tradycje, zwyczaje i przedmioty, które dla młodszych pokoleń brzmią dziś jak egzotyka. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtych czasów i przekonaj się, czy zdobycie kompletu punktów jest w twoim zasięgu.

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