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Trudny QUIZ o PRL. Trzeba było to przeżyć, żeby pamiętać! Młodzi wymiękną

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
dzisiaj, 08:37
QUIZ: wesele w PRL
QUIZ: wesele w PRL/Shutterstock
Wesela w PRL wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Nie było sal bankietowych, fotobudek ani atrakcji znanych ze współczesnych przyjęć. Za to były tradycje, zwyczaje i przedmioty, które dla młodszych pokoleń brzmią dziś jak egzotyka. Sprawdź, ile pamiętasz z tamtych czasów i przekonaj się, czy zdobycie kompletu punktów jest w twoim zasięgu.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizweselequiz prl
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