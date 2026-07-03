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Trochę pytań z historii i literatury, sporo z nauki i kultury. Dwa z matmy. Będziesz omnibusem?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:39
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Trochę pytań z historii i literatury, sporo z nauki i kultury. Dwa pytania z matmy. Będziesz omnibusem?/Shutterstock
W tym quizie pytamy o różne dziedziny. Są w nim pytania z nauki, kultury a także geografii. Zadajemy też dwa pytania z matematyki. Odpowiesz na nie bezbłędnie? Sprawdźmy.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukaedukacjaquizwiedza ogólna
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