Dziennik Gazeta Prawana logo

Quiz z historii Polski. Poziom eksperta zaczyna się od 7/12

Justyna Topolska
24 minut temu
Matejko, historia Polski, obraz
Quiz z historii Polski. Poziom eksperta zaczyna się od 7/12/Shutterstock
Pytania zaczynają się od wczesnego średniowiecza, a kończą na XX wieku. Pamiętasz z lekcji historii dokonania polskich władców? Tylko ekspert zdobędzie komplet punktów.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: historia polskiquiz
Powiązane
korona, król, historia Polski
Ciekawostki o polskich królach. Nawet 6/10 to poziom eksperta. Quiz
30 pytań z historii. Wielki quiz na miarę mistrza. Jeśli masz pamięć do dat, to ten sprawdzian jest dla ciebie
Ciekawostki z historii Polski. Każdy z wynikiem 10/10 to ekspert. Quiz
Gierek
Historia PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj