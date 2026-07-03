Quiz z historii Polski. Poziom eksperta zaczyna się od 7/12
24 minut temu
Quiz z historii Polski. Poziom eksperta zaczyna się od 7/12/Shutterstock
Pytania zaczynają się od wczesnego średniowiecza, a kończą na XX wieku. Pamiętasz z lekcji historii dokonania polskich władców? Tylko ekspert zdobędzie komplet punktów.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historia polskiquiz
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