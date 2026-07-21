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Wielki QUIZ z ortografii. Tylko mistrz wyjątków zgarnie 20/20. 75 proc. polegnie na pytaniu nr 16

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:56
pióro
Wielki QUIZ z ortografii. Tylko mistrz wyjątków zgarnie 20/20. 75 proc. polegnie na pytaniu nr 16/Shutterstock
Ortografię warto znać i ćwiczyć nie tylko w szkole. Każda chwila jest dobry, by przypomnieć sobie niektóre zasady oraz wyjątki. Jesteś mistrzem ortografii? Sprawdź się w naszym quizie. Komplet punktów uda się zdobyć tylko prawdziwym mistrzom ortografii.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: ortografiaquizquiz ortograficznyquiz z ortografii
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