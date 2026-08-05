Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Dwa ostatnie pytania to zagwozdka. 6/12 to minimum. Podołasz?
dzisiaj, 04:29
Trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Dwa ostatnie pytania to zagwozdka. 6/12 to minimum. Podołasz?/Shutterstock
Ten quiz to pytania z różnych dziedzin nauki. Będzie coś z historii, biologii, trafi się też jakieś pytanie z matematyki oraz literatury. Na dwóch ostatnich można się nieźle wyłożyć. Sprawdzisz się?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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