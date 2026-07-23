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QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:06
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QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12?/Shutterstock
W tym quizie pytania dotyczą polskich przysłów i powiedzeń. Wiele z nich prawie każdy je dobrze zna. Niektóre jednak są często przekręcane. Ostatnie było popularnym powiedzeniem w czasach PRL. Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLjęzyk polskiquizquizy z wiedzy ogólnej
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