QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12?
dzisiaj, 05:06
QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12?/Shutterstock
W tym quizie pytania dotyczą polskich przysłów i powiedzeń. Wiele z nich prawie każdy je dobrze zna. Niektóre jednak są często przekręcane. Ostatnie było popularnym powiedzeniem w czasach PRL. Sprawdźcie się w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
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