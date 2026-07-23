QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12?

QUIZ z polskich przysłów i powiedzeń. Ostatnie pochodzi z kultowego filmu PRL. Będzie 12/12? / Shutterstock

W tym quizie pytania dotyczą polskich przysłów i powiedzeń. Wiele z nich prawie każdy je dobrze zna. Niektóre jednak są często przekręcane. Ostatnie było popularnym powiedzeniem w czasach PRL. Sprawdźcie się w naszym quizie.

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