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QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie. Komplet tylko dla znawców tematu

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:43
PRL
QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Ostatnie pytanie to wyzwanie. Komplet tylko dla znawców tematu/PAP Archiwalny
Historia Polski czasów PRL pełna była zawirowań i zwrotów akcji. W tym quizie pytamy o ważne wydarzenia minionej epoki oraz tych, którzy rządzili w tamtych czasach. Ostatnie pytanie nie będzie łatwe nawet dla znawców tej epoki.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLhistoriaquizquiz prl
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