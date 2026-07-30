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QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:49
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QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz?/Shutterstock
W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Nie brakuje tych z geografii, które internauci lubią najbardziej, a także z kultury, literatury i historii. Na niektóre z nich odpowiadali uczestnicy popularnych teleturniejów. Na ile z nich odpowiesz poprawie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizwiedza ogólna
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