QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz?

QUIZ z wiedzy. Sporo pytań z geografii i kultury, trochę historii, szczypta literatury. Na ile z 20 pytań odpowiesz? / Shutterstock

W tym quizie zadajemy pytania z różnych dziedzin. Nie brakuje tych z geografii, które internauci lubią najbardziej, a także z kultury, literatury i historii. Na niektóre z nich odpowiadali uczestnicy popularnych teleturniejów. Na ile z nich odpowiesz poprawie? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie.

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