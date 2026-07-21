QUIZ. 30 pytań z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Będziesz jak Tadeusz Sznuk? Znasz na wszystkie odpowiedzi?

QUIZ. 30 pytań z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Na wszystkie odpowie tylko mistrz / PAP Archiwalny

W tym quizie zadajemy pytania, które w Wielkim Finale teleturnieju "1 z 10" zadał Tadeusz Sznuk. Gra o główną wygraną była naprawdę zacięta. Na ile odpowiecie poprawnie?

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