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QUIZ. 30 pytań z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Będziesz jak Tadeusz Sznuk? Znasz na wszystkie odpowiedzi?

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:40
1 z 10
QUIZ. 30 pytań z Wielkiego Finału teleturnieju "1 z 10". Na wszystkie odpowie tylko mistrz/PAP Archiwalny
W tym quizie zadajemy pytania, które w Wielkim Finale teleturnieju "1 z 10" zadał Tadeusz Sznuk. Gra o główną wygraną była naprawdę zacięta. Na ile odpowiecie poprawnie?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: naukawiedzaquizquizy z wiedzy ogólnej
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