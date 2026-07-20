Dziennik Gazeta Prawana logo

Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie. 65 proc. to wynik minimum

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:34
PRL
Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie. 65 proc. to wynik minimum/PAP Archiwalny
Historia Polski czasów PRL pełna była zawirowań i zwrotów akcji. W tym quizie pytamy o wydarzenia minionej epoki oraz osobowości polityczne z tamtych lat. Sprawdźcie się w naszym quizie jak dobrze pamiętacie ważne wydarzenia czasów PRL.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z historii
Powiązane
PRL
QUIZ. Historia Polski PRL. Pytamy o ważne daty i osoby. Ostatnie pytanie nie będzie wyzwaniem
quiz
QUIZ. Historia Polski PRL. Pytamy o czasy Edwarda Gierka. Będzie komplet punktów?
Wladyslaw Gomulka 1957 in der DDR
QUIZ. Historia Polski PRL. Na ile pytań odpowiesz a na ilu polegniesz?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj