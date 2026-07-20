Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie. 65 proc. to wynik minimum
dzisiaj, 04:34
Trudny QUIZ. Historia Polski czasów PRL. Na pytanie 10 mało kto odpowie. 65 proc. to wynik minimum/PAP Archiwalny
Historia Polski czasów PRL pełna była zawirowań i zwrotów akcji. W tym quizie pytamy o wydarzenia minionej epoki oraz osobowości polityczne z tamtych lat. Sprawdźcie się w naszym quizie jak dobrze pamiętacie ważne wydarzenia czasów PRL.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquiz prlquiz z historii
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