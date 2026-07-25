Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 100 proc. Pytanie nr 12 to prawdziwy pogromca młodzieży
dzisiaj, 07:00
Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 100 proc. Pytanie nr 12 to prawdziwy pogromca młodzieży/Shutterstock
Zapach kawy z Pewexu, kolejki po papier toaletowy i meblościanki, które stały w każdym domu. Choć wydaje się, że tamte czasy pamiętamy doskonale, ten quiz bezlitośnie weryfikuje wspomnienia. Prawdziwe schody zaczynają się przy 12. pytaniu - dla współczesnej młodzieży to czysta abstrakcja, ale wykładają się na nim nawet rodowici obywatele PRL-u. Podejmiesz wyzwanie i zdobędziesz komplet punktów?
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Źródło dziennik.pl
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