Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 100 proc. Pytanie nr 12 to prawdziwy pogromca młodzieży

Tylko dzieci PRL-u zdobędą tu 100 proc. Pytanie nr 12 to prawdziwy pogromca młodzieży / Shutterstock

Zapach kawy z Pewexu, kolejki po papier toaletowy i meblościanki, które stały w każdym domu. Choć wydaje się, że tamte czasy pamiętamy doskonale, ten quiz bezlitośnie weryfikuje wspomnienia. Prawdziwe schody zaczynają się przy 12. pytaniu - dla współczesnej młodzieży to czysta abstrakcja, ale wykładają się na nim nawet rodowici obywatele PRL-u. Podejmiesz wyzwanie i zdobędziesz komplet punktów?

Przejdź do quizu

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję