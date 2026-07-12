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QUIZ o powieści "Lalka". Pytamy o lekturę i ekranizacje. Minimum to 10/20, ale idź po więcej

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:20
Lalka
QUIZ o powieści "Lalka". Pytamy o lekturę i ekranizacje. Zdobędziesz chociaż 10/20?/Materiały prasowe
"Lalka" Bolesława Prusa to jedna z tych powieści, którą wielu Polaków czytało i bardzo lubi. Podobnie jest z ekranizacjami tej powieści. Już niebawem rozpoczną się pracę nad trzecią, nową wersją tej powieści na szklanym ekranie. W naszym quizie pytamy Was o książkę, ale też o ekranizacje "Lalki".
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Źródło dziennik.pl
Tematy: literaturajęzyk polskilalkamatura
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