Bardzo trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 6/12 to dla wielu szczyt możliwości

Bardzo trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 6/12 to dla wielu szczyt możliwości / Shutterstock

Ten quiz to pytania z geografii na poziomie matury. Niektóre są dosyć proste, ale jest kilka zaskakujących i dosyć trudnych. Pytamy o miasta, ale też zagadnienia obejmujące tę dziedzinę nauki. Sprawdź, czy wiesz i zmierz się z naszym quizem.

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