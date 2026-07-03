Dziennik Gazeta Prawana logo

Bardzo trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 6/12 to dla wielu szczyt możliwości

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:33
Vintage,Brass,Compass,On,An,Old,Geographic,Map,Close,Up.
Bardzo trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 6/12 to dla wielu szczyt możliwości/Shutterstock
Ten quiz to pytania z geografii na poziomie matury. Niektóre są dosyć proste, ale jest kilka zaskakujących i dosyć trudnych. Pytamy o miasta, ale też zagadnienia obejmujące tę dziedzinę nauki. Sprawdź, czy wiesz i zmierz się z naszym quizem.
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: maturageografiaquizquiz z geografii
Powiązane
Old,Geographical,Globe,And,Old,Book,In,Cabinet,With,Bookselfs.
QUIZ. Podajemy trzy miasta, ty odgadnij państwo. Schody zaczynają się już na 2. pytaniu
kompas
Naprawdę trudny QUIZ z geografii. Poziom maturalny. 8/12 to będzie mistrzostwo
Ussr,On,The,Old,Globe
Mega trudny QUIZ z geografii. 10/10 tylko dla nielicznych. Pytamy o miejsca mniej znane
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj