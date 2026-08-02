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Wielki i trudny QUIZ. Historia czasów PRL. Pytanie 8 to dla wielu Himalaje. Zalicza 65 proc.

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 04:49
prl
Wielki i trudny QUIZ. Historia czasów PRL. Pytanie 8 to dla wielu Himalaje. Zalicza 65 proc./PAP
Historia Polski w czasach PRL to nie jest najspokojniejszy i najmniej burzliwy okres. Pamiętacie, co się wówczas działo? W tym wielkim quizie sprawdzamy Waszą wiedzę na temat wydarzeń tamtych czasów. Nie poddawajcie się i odpowiedzcie na wszystkie pytania.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: historiaquizquiz prlquiz z historii
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